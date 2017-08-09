На Волині раптом обвалилася несуча стіна навчального закладу. ФОТО

До чергової частини Любешівського відділення поліції надійшло повідомлення про обвал стіни навчального закладу.

На місце пригоди відразу виїхала слідчо-оперативна група, керівництво місцевого відділення поліції.

З’ясувалося, що по вулиці Брестській у райцентрі Любешів, під час виконання ремонтних робіт у приміщені навчального корпусу місцевого коледжу, частково обвалилася несуча стіна будівлі.

Сума завданих матеріальних збитків встановлюється. Потерпілих немає.

Охорону місця події забезпечують шість працівників поліції.

«За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт чи до трьох років обмеження волі. Досудове розслідування триває», – повідомив Олег Матчук, начальник Любешівського відділення поліції.