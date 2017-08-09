Просто та жахливо: у Запоріжжі чоловік забажав інтиму, за що його й вбили. ФОТО

Просто та жахливо: у Запоріжжі чоловік забажав інтиму, за що його й вбили. ФОТО

12:20 09.08.2017
  • Просто та жахливо: у Запоріжжі чоловік забажав інтиму, за що його й вбили. ФОТО
  • Просто та жахливо: у Запоріжжі чоловік забажав інтиму, за що його й вбили. ФОТО

Сьогодні вночі до поліції звернулися сусіди про те, що на вулиці Вроцлавській в квартирі навпроти бачили кров.

На місці події інспектори побачили скривавленого чоловіка. Інспектори викликали швидку для потерпілого, який стікав кров'ю, і одразу почали надавати домедичну допомогу. Лікарі які прибули на виклик боролись за життя постраждалого, але через ножові поранення він помер.

Під час перевірки під'їзду на верхньому поверсі патрульні оперативно затримали жінку, яка позбавила життя чоловіка.

Поліцейські на місці події з’ясували, що жінка зі своїм знайомим приїхала в гості до свого друга, вони разом розпивали алкоголь. Після того, як господар квартири заснув, вони зачинились на кухні та її знайомий почав до неї чіплятись, жінка йому відмовила та схопила ніж і вдарила чоловіка в область тулуба.

Для з’ясування усіх обставин справи на місце події прибули слідчі Заводського відділку поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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