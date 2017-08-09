Потяг знищив легковик на Прикарпатті, загинула родина з двома дітьми. ФОТО

Фатальна аварія трапилася сьогодні вранці на нерегульованому залізничному переїзді у с.Більшівці Галицького району.Водій автомобіля "ВАЗ" 1980 р.н., житель району, не переконавшись у безпеці руху, виїхав на залізничний переїзд, де потрапив під пасажирський потяг "Київ-Ворохта". Страшна трагедія забрала життя подружжя та їх сина та дочку. На місці події працює слідчо-оперативна група працівників поліції, яка з'ясовує обставини події.

За цим фактом розпочато досудове розслідування (ч.3.ст.286 ККУ Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Проводиться слідство. Вік дітей встановлено: дочка 2013 р.н. син 2014 р.н.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області