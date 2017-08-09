Потяг знищив легковик на Прикарпатті, загинула родина з двома дітьми. ФОТО

Потяг знищив легковик на Прикарпатті, загинула родина з двома дітьми. ФОТО

12:42 09.08.2017
  • Потяг знищив легковик на Прикарпатті, загинула родина з двома дітьми. ФОТО
  • Потяг знищив легковик на Прикарпатті, загинула родина з двома дітьми. ФОТО
  • Потяг знищив легковик на Прикарпатті, загинула родина з двома дітьми. ФОТО
  • Потяг знищив легковик на Прикарпатті, загинула родина з двома дітьми. ФОТО
  • Потяг знищив легковик на Прикарпатті, загинула родина з двома дітьми. ФОТО
  • Потяг знищив легковик на Прикарпатті, загинула родина з двома дітьми. ФОТО
  • Потяг знищив легковик на Прикарпатті, загинула родина з двома дітьми. ФОТО

Фатальна аварія трапилася сьогодні вранці на нерегульованому залізничному переїзді у с.Більшівці Галицького району.Водій автомобіля "ВАЗ" 1980 р.н., житель району, не переконавшись у безпеці руху, виїхав на залізничний переїзд, де потрапив під пасажирський потяг "Київ-Ворохта". Страшна трагедія забрала життя подружжя та їх сина та дочку. На місці події працює слідчо-оперативна група працівників поліції, яка з'ясовує обставини події.

За цим фактом розпочато досудове розслідування (ч.3.ст.286 ККУ Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Проводиться слідство. Вік дітей встановлено: дочка 2013 р.н. син 2014 р.н.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Яніна Соколовська
Головний редактор порталу «Известия в Україні»
Реакція українців на загибель Ірини Бережної - це був тест на людяність
08.08.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.