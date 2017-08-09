У Львові солодка парочка мотокрадіїв тікала від поліції та втрапила у ДТП

Сьогодні зранку патрульні отримали виклик про крадіжку мотоцикла Husqvarna з автостоянки на вулиці Княгині Ольги. Заявником був сторож.

Орієнтування передали усім екіпажам щодо незаконного заволодіння. Автопатруль помітив даний мотоцикл на проспекті Червоної Калини. На ньому пересувалися хлопець та дівчина.

Щойно вони побачили патрульний автомобіль, почали втікати в напрямку вулиці Скрипника. На звукові звернення про зупинку транспортного засобу вони не реагували і намагалися втекти через лісопарк по пішохідній алеї.

Однак водій не впорався з керування і потрапив у ДТП. На місце одразу викликали швидку. Водієм мотоцикла виявився 16-річний львів‘янин, а пасажиркою – 14-річна мешканка Львова, яка спочатку назвала неправдиві дані про себе.

Загадані особи зізналися що вкрали ще один мотоцикл Suzuki з паркінгу на раніше згаданій вулиці увечері 8 серпня. Вони розповіли, що лишили його на стоянці, що на вулиці Трильовського. Інформація підтвердилася – патрульні виявили там цей мотоцикл.

Охоронець сказав, що йому знайоме обличчя цієї дівчини, тоді патрульні показали їм фотографію хлопця. Чоловік упізнав його і сказав, що напередодні він привіз ще один мотоцикл. Як з‘ясували патрульні, про його викрадення з вулиці Кос-Анатольського є заява.



На місце приїхали батьки обох дітей. Дівчину госпіталізували. Тривають слідчі дії. Власник одного із викрадених мотоциклів приїхав на місце інциденту.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Львова

