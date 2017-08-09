У Донецькій області шукають 15-річного Юрка. ФОТО
У Донецькій області шукають 15-річного Юрка. ФОТО
У Донецькій області шукають 15-річного Юру Матвєєва.
Ввечері 25 липня 2017 року Юра пішов з дому у с. Іверське і де він - досі невідомо.
Прикмети дитини:
виглядає на 14-15 років, 160 см на зріст, худорлявий, коротке світло-русяве волосся, карі очі.
Особливі прикмети:
має дефекти мовлення.
Одяг:
синя футболка, сині джинси, мокасини.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ