У Донецькій області шукають 15-річного Юрка. ФОТО

У Донецькій області шукають 15-річного Юрка. ФОТО

20:00 09.08.2017
У Донецькій області шукають 15-річного Юру Матвєєва.

Ввечері 25 липня 2017 року Юра пішов з дому у с. Іверське і де він - досі невідомо.

Прикмети дитини: 
виглядає на 14-15 років, 160 см на зріст, худорлявий, коротке світло-русяве волосся, карі очі.
Особливі прикмети: 
має дефекти мовлення.
Одяг: 
синя футболка, сині джинси, мокасини.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ

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