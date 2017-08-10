На Донеччині крихітний хлопчик дивом вижив після падіння з 5-го поверху. ФОТО

На Донеччині крихітний хлопчик дивом вижив після падіння з 5-го поверху. ФОТО

07:20 10.08.2017
  • На Донеччині крихітний хлопчик дивом вижив після падіння з 5-го поверху. ФОТО
  • На Донеччині крихітний хлопчик дивом вижив після падіння з 5-го поверху. ФОТО
  • На Донеччині крихітний хлопчик дивом вижив після падіння з 5-го поверху. ФОТО
  • На Донеччині крихітний хлопчик дивом вижив після падіння з 5-го поверху. ФОТО
  • На Донеччині крихітний хлопчик дивом вижив після падіння з 5-го поверху. ФОТО

До Краматорського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що з вікна 5-го поверху будинку по віл. Двірцевій випала дитина.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група. З’ясувалося, що з вікна квартири впав маленький хлопчик віком 1 рік і 2 місяці. Малюк спочатку впав на дерево, що росте поруч із вікном.

Це врятувало йому життя – прибувши за викликом лікарі поки що знайшли у нього легкі ушкодження у вигляді синців та подряпин. Хлопчика направлено для оцінки стану здоров’я до хірургічного відділення.

Поліцейські наразі з’ясовують обставини падіння малолітньої дитини. У цей час у приміщенні разом із хлопчиком знаходилася мати та відчим, які вийшли у іншу кімнату та залишили малечу без нагляду.

За словами сусідів, співмешканці ведуть незразковий спосіб життя, вживають алкогольні напої.

Наразі за фактом триває перевірка, за результатами якої буде надана остаточна правова оцінка події.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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