П’ятеро людей загинули у кошмарній ДТП на Рівненщині. ФОТО
П’ятеро людей загинули у кошмарній ДТП на Рівненщині. ФОТО
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на автодорозі «Київ-Ковель» поблизу села Іванівка надійшло до поліції напередодні, близько опівдня.
За попередньою інформацією поліцейських, які зараз працюють на місці події, стало відомо, що водій «Nissan Qashqai» на смузі зустрічного руху зіткнувся з автомобілем «Volkswagen Caddy».
Унаслідок ДТП загинули водій та двоє пасажирів кросовера: вагітна жінка та двоє чоловіків.
У салоні «Volkswagen Caddy», крім водія, який загинув на місці події, перебували четверо пасажирів: дружина та троє онуків. Жінка від отриманих травм померла у лікарні. Двох дітей госпіталізували у реанімацію, ще одну — у травматологічне відділення Сарненської центральної районної лікарні.
Усі обставини ДТП слідчі з’ясовуватимуть у рамках кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області