П’ятеро людей загинули у кошмарній ДТП на Рівненщині. ФОТО

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на автодорозі «Київ-Ковель» поблизу села Іванівка надійшло до поліції напередодні, близько опівдня.

За попередньою інформацією поліцейських, які зараз працюють на місці події, стало відомо, що водій «Nissan Qashqai» на смузі зустрічного руху зіткнувся з автомобілем «Volkswagen Caddy».



Унаслідок ДТП загинули водій та двоє пасажирів кросовера: вагітна жінка та двоє чоловіків.



У салоні «Volkswagen Caddy», крім водія, який загинув на місці події, перебували четверо пасажирів: дружина та троє онуків. Жінка від отриманих травм померла у лікарні. Двох дітей госпіталізували у реанімацію, ще одну — у травматологічне відділення Сарненської центральної районної лікарні.



Усі обставини ДТП слідчі з’ясовуватимуть у рамках кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області