У Тернополі під час ДТП зіткнулись тролейбус та бронетранспортер. ФОТО

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло на лінію «102» від мешканця обласного центру.

Чоловік повідомив, що на вулиці Бродівська у Тернополі зіткнулися тролейбус та БРДМ.



На місце події виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. За попередніми даними водій громадського транспорту не надав перевагу у русі бойовій розвідувально-дозорній машині, яка належить одному з підрозділів ГУНП в області. Службовий транспорт рухався у супроводі поліцейського авто з увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом. Ніхто з учасників автопригоди не постраждав.

На місці події працювали слідчі ГУНП в Тернопільській області та працівники патрульної поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області