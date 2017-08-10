У Тернополі під час ДТП зіткнулись тролейбус та бронетранспортер. ФОТО

У Тернополі під час ДТП зіткнулись тролейбус та бронетранспортер. ФОТО

09:41 10.08.2017
  • У Тернополі під час ДТП зіткнулись тролейбус та бронетранспортер. ФОТО
  • У Тернополі під час ДТП зіткнулись тролейбус та бронетранспортер. ФОТО

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло на лінію «102» від мешканця обласного центру.

Чоловік повідомив, що на вулиці Бродівська у Тернополі зіткнулися тролейбус та БРДМ.

На місце події виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. За попередніми даними водій громадського транспорту не надав перевагу у русі бойовій розвідувально-дозорній машині, яка належить одному з підрозділів ГУНП в області. Службовий транспорт рухався у супроводі поліцейського авто з увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом. Ніхто з учасників автопригоди не постраждав.

На місці події працювали слідчі ГУНП в Тернопільській області та працівники патрульної поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Яніна Соколовська
Головний редактор порталу «Известия в Україні»
Реакція українців на загибель Ірини Бережної - це був тест на людяність
08.08.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.