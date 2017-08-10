Пді час пожежі на Харківщині бійці ДСНС винесли з вогню чоловіка та жінку. ФОТО

О 15:30 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку по вул. Благовіщенській, 113 міста Богодухова.

До місця події відразу виїхало відділення служби порятунку на автоцистерні у складі 6 рятувальників. На момент їх прибуття горіли дерев’яні конструкції даху будинку.

Площа пожежі складала 50 кв.м. Із задимленої оселі рятувальники винесли на свіже повітря двох осіб: 69-річну власницю будинку та її чоловіка. Надалі їх передано бригаді швидкої медичної допомоги. Постраждалих з отруєнням чадним газом госпіталізовано до районної лікарні.

О 15:45 пожежу було локалізовано, о 16:45 повністю ліквідовано. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області