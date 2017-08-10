Пді час пожежі на Харківщині бійці ДСНС винесли з вогню чоловіка та жінку. ФОТО

Пді час пожежі на Харківщині бійці ДСНС винесли з вогню чоловіка та жінку. ФОТО

17:30 10.08.2017
  • Пді час пожежі на Харківщині бійці ДСНС винесли з вогню чоловіка та жінку. ФОТО
  • Пді час пожежі на Харківщині бійці ДСНС винесли з вогню чоловіка та жінку. ФОТО
  • Пді час пожежі на Харківщині бійці ДСНС винесли з вогню чоловіка та жінку. ФОТО
  • Пді час пожежі на Харківщині бійці ДСНС винесли з вогню чоловіка та жінку. ФОТО

О 15:30 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку по вул. Благовіщенській, 113 міста Богодухова.

До місця події відразу виїхало відділення служби порятунку на автоцистерні у складі 6 рятувальників. На момент їх прибуття горіли дерев’яні конструкції даху будинку.

Площа пожежі складала 50 кв.м. Із задимленої оселі рятувальники винесли на свіже повітря двох осіб: 69-річну власницю будинку та її чоловіка. Надалі їх передано бригаді швидкої медичної допомоги. Постраждалих з отруєнням чадним газом госпіталізовано до районної лікарні.

О 15:45 пожежу було локалізовано, о 16:45 повністю ліквідовано. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Чи допоможе проект Стіна на сході України захиститися від Росії?
10.08.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Янукович может не дожить до вердикта суда
10.08.2017
Яніна Соколовська
Головний редактор порталу «Известия в Україні»
Реакція українців на загибель Ірини Бережної - це був тест на людяність
08.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.