На Київщині автомобіль скотився з пагорбу та розчавив людину. ФОТО

Вночі під час відпочинку двоє чоловіків спали у наметі, коли несподівано з пагорба скотилося авто і насмерть задавило одного з туристів.

Сьогодні вночі на річці Десна біля села Воропаїв Вишгородського району стався нещасний випадок. На місці події поліцейські з’ясували, що компанія туристів, яка зупинилась на узбережжі водоймища, пішла відпочивати. Двоє чоловіків спали у наметі, а дружина одного з товаришів знаходилася неподалік в автомобілі, який стояв на пагорбі.

Коли жінка вийшла з машини, авто почало котитися вниз на намет, де спали чоловіки. Вони прокинулися, та один з туристів спробував зупинити транспортний засіб, але послизнувся і попав під колеса. Від отриманих травм 46-річний потерпілий помер на місці пригоди.

Наразі поліція з’ясовує всі подробиці події.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області