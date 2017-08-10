У Сторожинці, що на Буковині, під колесами "Ауді" загинув літній чоловік. ФОТО

У ніч на 10 серпня до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху в районному центрі.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили що 21-річний житель Красноїльська, керуючи автомобілем «Ауді» на іноземній реєстрації, допустив наїзд на пішохода. Потерпілим виявився 40-річний місцевий житель.



Від отриманих травм, чоловік одразу помер. Тіло померлого поліцейські направили до судово-медичної експертизи.



Медичне освідчення водія «Ауді» на стан алкогольного сп’яніння показало, що на момент скоєння ДТП молодик був тверезий.



Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Поліцейськими призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин даного дорожнього інциденту.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Чренівецькій області

