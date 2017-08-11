View the full image У Донецькій області шукають 15-річного Юрка. ФОТО

Ввечері 25 липня 2017 року Юра пішов з дому у с. Іверське і де він - досі невідомо. У Донецькій області шукають 15-річного Юру Матвєєва.

Прикмети дитини: виглядає на 14-15 років, 160 см на зріст, худорлявий, коротке світло-русяве волосся, карі очі. Особливі прикмети: має дефекти мовлення. Одяг: синя футболка, сині джинси, мокасини.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ

