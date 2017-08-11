У Донецькій області шукають 15-річного Юрка. ФОТО

У Донецькій області шукають 15-річного Юрка. ФОТО

12:20 11.08.2017
У Донецькій області шукають 15-річного Юру Матвєєва.

Ввечері 25 липня 2017 року Юра пішов з дому у с. Іверське і де він - досі невідомо.

Прикмети дитини: 
виглядає на 14-15 років, 160 см на зріст, худорлявий, коротке світло-русяве волосся, карі очі.
Особливі прикмети: 
має дефекти мовлення.
Одяг: 
синя футболка, сині джинси, мокасини.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Богдан Глядик
Директор юридичної компанії ”АвтоЮрист”, адвокат
Хто і як нарешті має вирішити ситуацію з авто на іноземній реєстрації?
11.08.2017
Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Чи допоможе проект Стіна на сході України захиститися від Росії?
10.08.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Янукович может не дожить до вердикта суда
10.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.