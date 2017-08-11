На трасі Київ-Чоп під час ДТП зіткнулись дві фури, є загиблі. ФОТО

На автошляху Київ-Чоп уранці 11 серпня зіткнулись дві фури. Дорожньо-транспортна пригода сталась на 123 км автодороги Київ-Чоп у Коростишівському районі Житомирщини.

Загинув водій однієї з вантажівок-учасниць ДТП.

За попередньою інформацією, близько 7.30 год водій дальноміра, рухаючись у напрямку м. Житомира, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з вантажівкою «Мерседес», що була припаркована на узбіччі дороги. Унаслідок ДТП він загинув на місці події.

Водій іншого автомобіля не постраждав.

Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області