У Дніпрі чоловіка застрелили на 5-му поверсі недобудови

У Дніпрі чоловіка застрелили на 5-му поверсі недобудови

14:40 11.08.2017
  • У Дніпрі чоловіка застрелили на 5-му поверсі недобудови
  • У Дніпрі чоловіка застрелили на 5-му поверсі недобудови
  • У Дніпрі чоловіка застрелили на 5-му поверсі недобудови
  • У Дніпрі чоловіка застрелили на 5-му поверсі недобудови
  • У Дніпрі чоловіка застрелили на 5-му поверсі недобудови
  • У Дніпрі чоловіка застрелили на 5-му поверсі недобудови

У Дніпрі поліція розшукує підозрюваних у вбивстві чоловіка.

Стрілянина відбулася близько 10-ї ранку на вул. Івана Акінфєєва. На 5-му поверсі недобудованої будівлі поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Також травмовано двоє осіб. Зараз їх опитують працівники поліції.

Наразі на місці розстрілу працюють кінологи та слідчо-оперативна група. З місця пригоди вилучено близько 10 гільз. В області введений оперативний план «Сирена».

Приймаються всі необхідні заходи для встановлення та затримання зловмисників.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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