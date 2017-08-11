На Вінниччині у ДТП розбилась вантажівка, водія повезли до лікарні. ФОТО

На Вінниччині у ДТП розбилась вантажівка, водія повезли до лікарні. ФОТО

21:30 11.08.2017
  • На Вінниччині у ДТП розбилась вантажівка, водія повезли до лікарні. ФОТО
  • На Вінниччині у ДТП розбилась вантажівка, водія повезли до лікарні. ФОТО
  • На Вінниччині у ДТП розбилась вантажівка, водія повезли до лікарні. ФОТО

На автодорозі «Жмеринка-Могилів Подільський» 33 річний водій автомобіля «DAF» не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом.За попередніми даними слідства, аварія сталась близько 20:00 години на автодорозі «Жмеринка-Могилів Подільський», неподалік села Пультівці.

33-річний водій автомобіля «DAF» не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де зіткнувся з деревом.

У результаті зіткнення водій вантажівки отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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