У Харкові під час ДТП постраждав водій одного з автомобілів. ФОТО

У Харкові під час ДТП постраждав водій одного з автомобілів. ФОТО

10:00 12.08.2017

В Індустральному районі Харкова зіштовхнулися іномарка та автомобіль «ГАЗ».

Подія сталася о 09:00 на перехресті вулиці Миру та проспекту Архітектора Альошина.

Зіштовхнулися автомобіль «Деу Ланос» під керуванням 27-річного водія, що рухався по вулиці Миру з боку вулиці Генерала Момота в напрямку вулиці Бекетова, з автомобілем «ГАЗ-2752-104» під керуванням 44-річного водія, який рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок пригоди 27-річний пасажир автомобіля «Деу» з тілесними ушкодженнями – закрита черепно-мозкова травма, забиття тіла, доставлений до лікарні.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються правоохоронними органами.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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