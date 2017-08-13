На Рівненщині загадково зникла безвісти літня жінка. ФОТО

На Рівненщині загадково зникла безвісти літня жінка. ФОТО

23:00 13.08.2017

Котяш Ніна, жителька села Заслуччя, другого серпня пішла збирати щавель поблизу села та досі не повернулася.

Поліцейські залучили всі сили та засоби на пошуки 70-річної жінки.

Жінка була одягнена у червону кофту, коричневу спідницю, світло-голубу хустину та фіолетові капці. Пенсіонерка худорлявої тіло будови, має характерну прикмету – родиму пляму з правої сторони обличчя.

Громадян, які володіють будь-якою інформацією про зниклу, просимо повідомляти за телефонами 066 81 84 658 або 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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