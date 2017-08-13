У Харкові велосипедист під час ДТП вилетів на капот автомобіля. ФОТО

У Немишлянському районі Харкова сталася дорожньо-транспортна пригода.

О 08:30 на перехресті вулиць Велозаводської та Немишлянської зіштовхнулися автомобіль «ВАЗ-21124» та велосипед.

«ВАЗ» під керуванням 46-річного водія рухався по вулиці Велозаводській з боку вулиці Краснодарської. 18-річний велосипедист їхав по вулиці Велозаводській від вулиці Високогірної в напрямку Краснодарської.



Внаслідок пригоди постраждалого велосипедиста з тілесними ушкодженнями – забиттями тіла та черепно-мозковою травмою, доставлено до медичного закладу.



Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються правоохоронними органами.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

