У Харкові велосипедист під час ДТП вилетів на капот автомобіля. ФОТО

У Харкові велосипедист під час ДТП вилетів на капот автомобіля. ФОТО

10:00 13.08.2017
  • У Харкові велосипедист під час ДТП вилетів на капот автомобіля. ФОТО
  • У Харкові велосипедист під час ДТП вилетів на капот автомобіля. ФОТО

У Немишлянському районі Харкова сталася дорожньо-транспортна пригода.

О 08:30 на перехресті вулиць Велозаводської та Немишлянської зіштовхнулися автомобіль «ВАЗ-21124» та велосипед.

«ВАЗ» під керуванням 46-річного водія рухався по вулиці Велозаводській з боку вулиці Краснодарської. 18-річний велосипедист їхав по вулиці Велозаводській від вулиці Високогірної в напрямку Краснодарської.

Внаслідок пригоди постраждалого велосипедиста з тілесними ушкодженнями – забиттями тіла та черепно-мозковою травмою, доставлено до медичного закладу.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються правоохоронними органами.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Богдан Глядик
Директор юридичної компанії ”АвтоЮрист”, адвокат
Хто і як нарешті має вирішити ситуацію з авто на іноземній реєстрації?
11.08.2017
Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Чи допоможе проект Стіна на сході України захиститися від Росії?
10.08.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Янукович может не дожить до вердикта суда
10.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.