У Харкові велосипедист під час ДТП вилетів на капот автомобіля. ФОТО
У Харкові велосипедист під час ДТП вилетів на капот автомобіля. ФОТО
У Немишлянському районі Харкова сталася дорожньо-транспортна пригода.
О 08:30 на перехресті вулиць Велозаводської та Немишлянської зіштовхнулися автомобіль «ВАЗ-21124» та велосипед.
«ВАЗ» під керуванням 46-річного водія рухався по вулиці Велозаводській з боку вулиці Краснодарської. 18-річний велосипедист їхав по вулиці Велозаводській від вулиці Високогірної в напрямку Краснодарської.
Внаслідок пригоди постраждалого велосипедиста з тілесними ушкодженнями – забиттями тіла та черепно-мозковою травмою, доставлено до медичного закладу.
Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються правоохоронними органами.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області