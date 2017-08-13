На Черкащині рятувальники ліквідували наслідки ДТП на міжміській трасі. ФОТО

На Черкащині рятувальники ліквідували наслідки ДТП на міжміській трасі. ФОТО

14:00 13.08.2017
  • На Черкащині рятувальники ліквідували наслідки ДТП на міжміській трасі. ФОТО
  • На Черкащині рятувальники ліквідували наслідки ДТП на міжміській трасі. ФОТО
  • На Черкащині рятувальники ліквідували наслідки ДТП на міжміській трасі. ФОТО

О 13:45 до городищенських рятувальників надійшло повідомлення про те, що на 165-му кілометрі автодороги Київ - Знам’янка, при в’їзді в місто Городище, керуючи автомобілем  HYUNDAI, водій зіткнувся з бетонним блоком.

На місце події залучалися рятувальники городищенської державної пожежно-рятувальної частини №4, які від’єднали акумуляторну батарею від автомобіля, запобігши виникненню пожежі.

Внаслідок пригоди водій та пасажир автомобіля травм не отримали.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області

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