На Черкащині рятувальники ліквідували наслідки ДТП на міжміській трасі. ФОТО

О 13:45 до городищенських рятувальників надійшло повідомлення про те, що на 165-му кілометрі автодороги Київ - Знам’янка, при в’їзді в місто Городище, керуючи автомобілем HYUNDAI, водій зіткнувся з бетонним блоком.

На місце події залучалися рятувальники городищенської державної пожежно-рятувальної частини №4, які від’єднали акумуляторну батарею від автомобіля, запобігши виникненню пожежі.

Внаслідок пригоди водій та пасажир автомобіля травм не отримали.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області