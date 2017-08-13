В Ужгороді до серйозної ДТП призвела майже смертельна доза алкоголю. ФОТО

Поліцейські отримали повідомлення про ДТП на вулиці Шумній. На місці патрульні з’ясували, що водій ВАЗ не впорався з керуванням та наїхав на припаркований Citroen Jumper, який від удару відкинуло на бетонну огорожу.

Внаслідок наїзду пошкоджено обидва автомобілі та огорожу. Спілкуючись з водієм полісмени помітили в нього ознаки сп’яніння та запропонували пройти відповідний огляд. Тест Драгер виявився позитивним, з результатом в 3,72 проміле.

На чоловіка склали відповідні адміністративні матеріали, як згодом будуть направлені до суду.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

