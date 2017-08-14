Наслідки ДТП на Херсонщині: іномарка у кюветі, жінка в реанімації. ФОТО

Наслідки ДТП на Херсонщині: іномарка у кюветі, жінка в реанімації. ФОТО

06:30 14.08.2017
  • Наслідки ДТП на Херсонщині: іномарка у кюветі, жінка в реанімації. ФОТО
  • Наслідки ДТП на Херсонщині: іномарка у кюветі, жінка в реанімації. ФОТО
  • Наслідки ДТП на Херсонщині: іномарка у кюветі, жінка в реанімації. ФОТО

На автодорозі між містом Іршава та селом Брід водій «Mitsubishi Carisma», здійснюючи обгін автомобіля «Mercedes Sprinter», не впорався з керуванням — і з’їхав у кювет.

У результаті ДТП постраждала пасажирка автомобіля. Жінка госпіталізована в реанімаційне відділення райлікарні

Іршавські правоохоронці отримали анонімне повідомлення про те, що поблизу села Брід сталася автомобільна аварія.

Слідчо-оперативна група встановила, що причиною дорожньо-транспортної пригоди стало те, що водій «Mitsubishi Carisma», перевищивши швидкість, здійснював обгін автомобіля «Mercedes Sprinter». Проте, 29-річний мешканець села Дешковиця не впорався з керуванням і з’їхав у кювет.

У результаті аварії пасажирка авто, 32-річна односельчанка водія, отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до реанімаційного відділення Іршавської районної лікарні.

Чи був водій автомобіля за кермом тверезий — встановлює медекспертиза.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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