У Борисполі наркодилер збував товар практично на території школи. ФОТО

У Борисполі Співробітники Управління протидії наркозлочинності поліції Київщини задокументували діяльність 37-річного наркодилера. Чоловік працював біля однієї зі шкіл міста і робив так звані «закладки».

Правоохоронці затримали зловмисника з речовими доказами під час чергових протиправних дій. Він спробував втекти, але поліцейські завадили цьому і майже одразу правопорушник зізнався у своїй діяльності.

Оперативники вилучили 40 розфасованих пакунків із особливо небезпечною речовиною метадон. За один такий пакунок дилер отримував близько 400 гривень. Він ховав «зілля» на території школи, після чого наркозалежні громадяни вживали психотропні речовини.

Також поліція з’ясувала, що підозрюваний раніше притягався до відповідальності за крадіжки та вживання наркотиків.

Вилучені речові докази направлені на відповідні експертизи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Поліція з’ясовує канал надходження цього особливо небезпечного наркотику.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області