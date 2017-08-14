Шестеро людей дістали поранення внаслідок ДТП на Прикарпатті. ФОТО

О 03:20 у селі Нараївка водій автомобіля ВАЗ 11183 “Калина” виїхав на смугу зустрічного руху, де не зміг розминутися з “АУДІ А4”.

Посеред ночі 27-річний мешканець Галицького району, керуючи легковиком на неосвітленій ділянці дороги за населеним пунктом, не врахував дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем “АУДІ А-4” під керуванням також 27-річного водія-галичанина, який з родиною повертався з весілля.

Внаслідок автопригоди з травмами різних ступенів госпіталізовано до Галицької ЦРЛ водія автомобіля “ Калина” та його пасажирів – 27-річного чоловіка і трьох дівчат віком 18-20 років. Крім того, постраждала пасажирка автомобіля “АУДІ А-4” – 6-річна дівчинка.

Як встановлено, водій автомобіля "АУДІ А-4" був тверезий.

В іншого водія, якого доставили до реанімаційного відділення, відібрано взірці крові для проведення експертизи на вміст алкоголю в крові.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області