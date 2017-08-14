17 - річна Христина зникла безвісти у Сумській області. ФОТО
17 - річна Христина зникла безвісти у Сумській області. ФОТО
08 серпня 2017 року дівчина покинула навчальний заклад у с. Хоружівка, Недригайлівського району та де вона зараз - невідомо.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
17 - річна Христина Сядриста зникла на Сумщині.
8 серпня 2017 року дівчина покинула навчальний заклад у с. Хоружівка, Недригайлівського району та де вона зараз - невідомо.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ