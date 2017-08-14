17 - річна Христина зникла безвісти у Сумській області. ФОТО

17 - річна Христина зникла безвісти у Сумській області. ФОТО

22:30 14.08.2017
17 - річна Христина Сядриста зникла на Сумщині.

08 серпня 2017 року дівчина покинула навчальний заклад у с. Хоружівка, Недригайлівського району та де вона зараз - невідомо.

Прикмети дитини: 
виглядає на 16-17 років, на зріст 155-160 см., середня статура, овальне обличчя, темні очі, темне волосся.
Одяг: 
рожева футболка, білі шорти, сині балетки, коричнева сумка.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

17 - річна Христина Сядриста зникла на Сумщині.

8 серпня 2017 року дівчина покинула навчальний заклад у с. Хоружівка, Недригайлівського району та де вона зараз - невідомо.

Прикмети дитини: 
виглядає на 16-17 років, на зріст 155-160 см., середня статура, овальне обличчя, темні очі, темне волосся.
Одяг: 
рожева футболка, білі шорти, сині балетки, коричнева сумка.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ

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