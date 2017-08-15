У Запоріжжі поліцейські затримали "солодку" парочку за напад на іноземця. ФОТО

Щоб затримати підозрюваних у скоєнні злочину, правоохоронцям знадобилися лічені години.

О 22:00 годині двоє невідомих: чоловік та жінка за попередньою змовою проникли до приміщення квартири по вул. Звенигородській. У помешканні зловмисники вчинили напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством до громадянина однієї з африканських країн.

Іноземець перебуває в Україні з метою навчання. Розбійники завдали потерпілому тілесних ушкоджень та заволоділи мобільними телефонами, ноутбуком та ювелірними прикрасами.



У ході першочергових слідчих та розшукових дій поліцейські вийшли на слід зловмисників та затримали їх. На розкриття злочину правоохоронцям знадобилися лічені години.

Виявилося, що розбійний напад скоїли мешканці Одеської області – чоловік 1989 року народження та жінка 1993 року народження.

Наразі підозрюваних за процесуальним керівництвом прокуратури затримано згідно ст.. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання стосовно них запобіжного заходу.



Викрадені речі та знаряддя злочину вилучено.



Триває досудове розслідування кримінального провадження. розпочатого за ознаками ч.3 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій). Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізьскій області

