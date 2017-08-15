На Вінниччині мікроавтобус під час ДТП вбив мотоцикліста. ФОТО

Автопригода сталась близько 05:00 години неподалік смт Кирнасівка Тульчинського району, автомобіль «Мерседес Спринтер» зіткнувся з мотоциклом.

У результаті аварії водій двоколісного транспортного засобу помер на місці пригоди.

За попередніми даними слідства, водій автомобіля «Мерседес Спринтер», рухаючись неподалік смт Кирнасівка, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з мотоциклом «Урал».



Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 66-річнй мотоцикліст загинув на місці пригоди.



Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП.



За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

