На Вінниччині мікроавтобус під час ДТП вбив мотоцикліста. ФОТО

На Вінниччині мікроавтобус під час ДТП вбив мотоцикліста. ФОТО

06:00 15.08.2017
  • На Вінниччині мікроавтобус під час ДТП вбив мотоцикліста. ФОТО
  • На Вінниччині мікроавтобус під час ДТП вбив мотоцикліста. ФОТО

Автопригода сталась близько 05:00 години неподалік смт Кирнасівка Тульчинського району, автомобіль «Мерседес Спринтер» зіткнувся з мотоциклом.

У результаті аварії водій двоколісного транспортного засобу помер на місці пригоди.

За попередніми даними слідства, водій автомобіля «Мерседес Спринтер», рухаючись неподалік смт Кирнасівка, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з мотоциклом «Урал».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 66-річнй мотоцикліст загинув на місці пригоди.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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