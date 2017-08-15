На Вінниччині мікроавтобус під час ДТП вбив мотоцикліста. ФОТО
На Вінниччині мікроавтобус під час ДТП вбив мотоцикліста. ФОТО
Автопригода сталась близько 05:00 години неподалік смт Кирнасівка Тульчинського району, автомобіль «Мерседес Спринтер» зіткнувся з мотоциклом.
У результаті аварії водій двоколісного транспортного засобу помер на місці пригоди.
За попередніми даними слідства, водій автомобіля «Мерседес Спринтер», рухаючись неподалік смт Кирнасівка, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з мотоциклом «Урал».
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 66-річнй мотоцикліст загинув на місці пригоди.
Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП.
За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області