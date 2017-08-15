На Київщині чоловік зарізав одного та тяжко поранив іншого знайомого. ФОТО

Декілька годин знадобилось оперативникам обласної поліції для встановлення та затримання підозрюваного, який напідпитку жорстоко розправився зі своїми знайомими, після чого переховувався від правоохоронців. Наразі йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Близько 03:00 години в барі м. Узин відпочивала компанія трьох місцевих жителів. Під час спільного розпиття спиртного між 32-річним чоловіком та двома його знайомими, між собою кумами, 36-ти та 45-ти років, виник конфлікт.

Розлючений молодик, який раніше працював на скотобійні, оцінив що самотужки не в силі розправитися з кривдниками. Побіг додому та взяв своє знаряддя праці – ніж. Молодшому наніс близько 8-ми колото-різаних ударів у грудну клітку, черевну порожнину та плече. Старшому заподіяв близько 5-ти проникаючих ударів в черевну порожнину.

Від отриманих тілесних ушкоджень останній помер. Місцеві жителі знайшли його закривавлене тіло неподалік розважального закладу. Інший потерпілий знаходиться у лікарні.

На даний час підозрюваного затримано у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчими відкрито кримінальні провадження за фактом умисного вбивства та замаху на умисне вбивство. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області