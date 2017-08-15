На Вінниччині під колеса легковика потрапив восьмирічний хлопчик. ФОТО

На Вінниччині під колеса легковика потрапив восьмирічний хлопчик. ФОТО

07:47 15.08.2017
  • На Вінниччині під колеса легковика потрапив восьмирічний хлопчик. ФОТО
  • На Вінниччині під колеса легковика потрапив восьмирічний хлопчик. ФОТО
  • На Вінниччині під колеса легковика потрапив восьмирічний хлопчик. ФОТО

У селі Васютинці водій автомобіля «ВАЗ» допустив наїзд на малолітнього велосипедиста.

Дорожньо-транспортна пригода сталась непередодні, близько 18:00. За попередньою інформацією, 57-річний водій, житель села Міжлісся, керуючи автомобілем «ВАЗ 21099», допустив наїзд на 8-річного велосипедиста, який раптово виїхав з другорядної дороги на головну.

У результаті наїзду хлопчик отримав тілесні ушкодження і був доставлений до лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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