На Вінниччині під колеса легковика потрапив восьмирічний хлопчик. ФОТО

У селі Васютинці водій автомобіля «ВАЗ» допустив наїзд на малолітнього велосипедиста.

Дорожньо-транспортна пригода сталась непередодні, близько 18:00. За попередньою інформацією, 57-річний водій, житель села Міжлісся, керуючи автомобілем «ВАЗ 21099», допустив наїзд на 8-річного велосипедиста, який раптово виїхав з другорядної дороги на головну.



У результаті наїзду хлопчик отримав тілесні ушкодження і був доставлений до лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

