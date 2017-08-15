На Хмельниччині легковик збив двох людей на мотоциклі. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася по вулиці 1 Травня в селі Заставля Дунаєвецького району.

28-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «ВАЗ 2109», виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із мотоциклом «Мустанг».



Внаслідок ДТП 20-річний водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження у вигляді рваних ран лівої ноги. Його госпіталізували в травматологію місцевої лікарні.

У 25-річного пасажира мотоцикла травми значно серйозніші — перелом кісток склепіння черепа та закрита черепно-мозкова травма. Молодого чоловіка доправили на лікування з районної в обласну клінічну лікарню.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

