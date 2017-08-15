На Луганщині старенький дідусь майже добу безпорадно пролежав у траві. ФОТО

На Луганщині старенький дідусь майже добу безпорадно пролежав у траві. ФОТО

08:42 15.08.2017
  • На Луганщині старенький дідусь майже добу безпорадно пролежав у траві. ФОТО
  • На Луганщині старенький дідусь майже добу безпорадно пролежав у траві. ФОТО

93-річного дідуся, який майже добу безпорадний пролежав у бур’яні на своєму ж городі, знайшли поліцейські і привели додому.

Вночі до Троїцького відділу поліції звернулась 61-річна пенсіонерка із заявою про те, що ще зранку пішов з дому та до цього часу не повернувся її 93-річний дядько, який проживає разом із її родиною.

Зі слів родичів зниклого пенсіонера поліцейським стало відомо, що старенький в силу свого віку, «взагалі не розумів що він робить», пересувався погано, постійно тримаючись за палицю. Оперативники почали відпрацьовувати декілька версій зникнення старенького. Перша версія – це навмисне вбивство чоловіка та друга – пішов з дому та десь заблукав.

На щастя, справдилася друга версія. Під час проведення огляду території навколо будинку та городу поліцейські й знайшли дідуся. Він знаходився на власному городі, неподалік від місця мешкання, де в силу стану свого здоров’я впав у бур’яни та не зміг підвестися.

Жертвою злочину не став, шкоди здоров’ю не завдано, пенсіонера повернуто додому.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

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