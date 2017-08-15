На Львівщині під час ДТП загинула жінка та поранені двоє дітей. ФОТО

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Шкода Октавія» не впорався з керуванням, з’їхав в кювет, де автомобіль перекинувся.

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 15 серпня, близько 00:15 на автодорозі Тернопіль – Броди в селі Яснище, Бродівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Шкода Октавія», 37-річний мешканець міста Червоноград, не впорався з керуванням, з’їхав в кювет, де автомобіль перекинувся.

Внаслідок автопригоди 34-річна дружина водія загинула на місці події, а 13-річна донька та 5-річний син отримали тілесні ушкодження і у важкому стані були госпіталізовані. У дівчинки медики діагностували «закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом кісток тазу, тупу травму живота, травматичний шок другого ступеня». У хлопчика – «відкриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа, забій головного мозку, тупу травму живота, політравму».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області