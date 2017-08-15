На Львівщині під час ДТП загинула жінка та поранені двоє дітей. ФОТО
На Львівщині під час ДТП загинула жінка та поранені двоє дітей. ФОТО
Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Шкода Октавія» не впорався з керуванням, з’їхав в кювет, де автомобіль перекинувся.
Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 15 серпня, близько 00:15 на автодорозі Тернопіль – Броди в селі Яснище, Бродівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Шкода Октавія», 37-річний мешканець міста Червоноград, не впорався з керуванням, з’їхав в кювет, де автомобіль перекинувся.
Внаслідок автопригоди 34-річна дружина водія загинула на місці події, а 13-річна донька та 5-річний син отримали тілесні ушкодження і у важкому стані були госпіталізовані. У дівчинки медики діагностували «закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом кісток тазу, тупу травму живота, травматичний шок другого ступеня». У хлопчика – «відкриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа, забій головного мозку, тупу травму живота, політравму».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області