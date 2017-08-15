На Прикарпатті п’яний водій скоїв серйозну ДТП. ФОТО

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталась близько 14 години у селі Микуличин на Яремчанщині, четверо людей зазнали травм На щастя, тілесні ушкодження виявилися не тяжкими і після огляду медиків їм призначили амбулаторне лікування.

Як встановили працівники поліції, прибувши на місце ДТП, 48-річний мешканець Івано-Франківська, керуючи автомобілем «ЗАЗ Таврія» на відрізку автодороги сполученням «Мукачево - Львів» не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення із автомобілем марки «Хюндай Акцент» під керуванням 41-річного киянина. Після зіткнення "Хюндай" відкинуло на обочину, де авто в'їхало в металевий стовп.

У результаті аварії травмувалися водій та 21-річний пасажир «Таврії», а також дві пасажирки «Хюндай» - 20-річна киянка та 3-річна дівчинка з Хмельницького. Усіх їх доправили до лікарні, де надали необхідну допомогу, після чого відпустили додому.

Водночас медики засвідчили, що водій «Таврії» перебував у стані алкогольного сп’яніння. За керування транспортним засобом у нетверезому стані його притягнуто до адміністративної відповідальності.

Тим часом поліцейські у рамках розпочатого кримінального провадження з’ясовують усі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області