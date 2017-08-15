У Дніпрі молодик сидів на лавочці з пивом, пістолетом та гранатою. ФОТО

У Дніпрі молодик сидів на лавочці з пивом, пістолетом та гранатою. ФОТО

12:20 15.08.2017
  • У Дніпрі молодик сидів на лавочці з пивом, пістолетом та гранатою. ФОТО
  • У Дніпрі молодик сидів на лавочці з пивом, пістолетом та гранатою. ФОТО
  • У Дніпрі молодик сидів на лавочці з пивом, пістолетом та гранатою. ФОТО
  • У Дніпрі молодик сидів на лавочці з пивом, пістолетом та гранатою. ФОТО

На світанку поліцейські помітили молодого чоловіка, який сидів на лавочці у дворі багатоповерхового будинку по вул. Академіка Янгеля та пив пиво. Підійшовши до нього, правоохоронці побачили біля нього гранату РГД-5 та газовий пістолет.

Під час перевірки документів та при поверхневому огляді чоловіка в кармані його шортів поліцейські виявили магазин з трьома патронами калібру 9 мм.
На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи, які задокументували факт зберігання небезпечних предметів. Вилучене направили на експертизу для дослідження. Чоловіка доставили до Чечелівського відділення поліції.

Порушником виявися раніше не судимий 25-річний місцевий житель. Молодий чоловік пояснив, що пістолет та гранту він знайшов вранці у дворі будинку. Пістолет хотів залишити собі для самооборони, а гранату використати у риболовлі.

Відомості за даним фактом внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк від 3-х до 7 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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