Щойно у Києві сталась суто жіноча ДТП, в обох машинах були діти. ФОТО

Щойно у Києві сталась суто жіноча ДТП, в обох машинах були діти. ФОТО

13:04 15.08.2017
  • Щойно у Києві сталась суто жіноча ДТП, в обох машинах були діти. ФОТО
  • Щойно у Києві сталась суто жіноча ДТП, в обох машинах були діти. ФОТО
  • Щойно у Києві сталась суто жіноча ДТП, в обох машинах були діти. ФОТО
  • Щойно у Києві сталась суто жіноча ДТП, в обох машинах були діти. ФОТО
Телефоном з місця події

У Києві на вулиці Маршала Конєва, що в Голосіївському районі, сталась ДТП. В аварію потрапили дві машини – Audi та Volkswagen.За кермом обох автомобілів перебували жінки.

За попередніми даними позашляховик Volkswagen перетнув подвійну смугу та виїхав на зустрічку. І вже тут лоб у лоб зіткнувся з Audi. Під час зіткнення в салоні обох автомобілів були маленькі діти. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

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