Щойно у Києві сталась суто жіноча ДТП, в обох машинах були діти. ФОТО

У Києві на вулиці Маршала Конєва, що в Голосіївському районі, сталась ДТП. В аварію потрапили дві машини – Audi та Volkswagen.За кермом обох автомобілів перебували жінки.

За попередніми даними позашляховик Volkswagen перетнув подвійну смугу та виїхав на зустрічку. І вже тут лоб у лоб зіткнувся з Audi. Під час зіткнення в салоні обох автомобілів були маленькі діти. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.