У Дніпрі патрульні змущені були забрати дітей від неадекватної матері. ФОТО

На спецлінію 102 надійшов виклик від соціальних працівників та лікарів, які приїхали перевірити родину на вулиці Смоленській. Власниця будинку не впускає їх.

Патрульні прибули на місце події та допомогли врегулювати ситуацію.

Як з’ясувалося, що 47-річна жінка самостійно виховує 4 неповнолітніх доньок. Діти були у брудному одязі, голодні, мали паразитів. Умови їхнього проживання не відповідали санітарним нормам. За словами сусідів, їхня мати має ознаки психологічного захворювання, часто поводить себе агресивно, лається, конфліктує з оточуючими, не доглядає за дітьми. Діти змушені жебракувати аби поїсти.