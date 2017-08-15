Троє людей постраждали під час карколомної ДТП на Буковині. ФОТО

Двох пасажирів автомобіля Волзького автозаводу з травмами голови госпіталізували до медичної установи. Невдовзі зі схожою скаргою до лікарів звернувся водій даного транспортного засобу.

У селі Горбова 23-річний житель сусіднього села, керуючи автівкою «Опель Вектра» на іноземній реєстрації, виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті здійснення даного маневру, він допустив зіткнення із автомобілем «ВАЗ-2104» під керуванням 47-річного жителя районного центру Герцаївського району.



Внаслідок автокатастрофи водій та двоє пасажирів «Жигуля» були доставлені до лікарні швидкої медичної допомоги у місті Чернівці. Один з потерпілих виявився 23-річним сином водія, а друга - жителька одного з місцевих сіл 1984 року народження.



Медичне освідчення водія «Опеля» на стан алкогольного сп’яніння показало, що на момент скоєння ДТП молодик був нетверезий.



За даним фактом слідче відділення поліції відкрило кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

