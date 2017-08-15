У Харкові легковик протаранив припаркований автомобіль, а потім стовп. ФОТО

Сьогодні, о пів на п'яту годину ранку, на вулиці Гвардійців Широнінців патрульні виявили автомобіль марки Мазда, який здійснив зіткнення зі стовпом електромережі.

Як вдалося з'ясувати інспекторам, авто Мазда рухалося вулицею Гвардійців Широнінців у напрямку вулиці Натілії Ужвій. Проте, в районі будинку №88, водій Мазди здійснив зіткнення з припаркованим авто марки Део Ланос, а згодом зіткнувся зі стовпом електромережі. На щастя, в наслідок події ніхто не постраждав.

Під час спілкування із водієм Мазди поліцейські виявили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. Згідно чинного законодавста громадянину запропонували на місці пройти огляд на стан сп'яніння, на що чоловік погодився.

Результат огляду склав 1,70 проміле алкоголю в крові при допустимій нормі 0,2 проміле.

Патрульні склали на водія два адміністративні протоколи за вчинення ДТП та керування транспортним засобом у нетверезому стані. В подальшому матеріали передадуть на розгляд суду.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Харкова