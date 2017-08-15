У Житомирі рятувальники деблокували з розбитої машини тіло жінки. ФОТО

У Житомирі рятувальники деблокували з розбитої машини тіло жінки. ФОТО

19:00 15.08.2017
  • У Житомирі рятувальники деблокували з розбитої машини тіло жінки. ФОТО
  • У Житомирі рятувальники деблокували з розбитої машини тіло жінки. ФОТО

15 серпня о 09:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на одній із вулиць м. Житомир. За викликом негайно виїхали бійці аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС в області.

З’ясувалося, що в припарковану на узбіччі фуру в’їхав легковий автомобіль "ВАЗ-2101". Внаслідок чого загинула пасажирка легковика. Водії обох автомобілів залишилися неушкодженими. Ще ж два пасажири ВАЗа з різними травмами були доставлені медиками швидкої допомоги до обласної лікарні.

Аби дістати тіло загиблої з легковика, рятувальникам довелося спочатку зрізати дах і передні двері автівки та нагнути їх до землі. І лише після цього вони змоги розігнути сидіння та деблокувати тіло пасажирки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області

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