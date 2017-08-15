15 - річна Дарина не повернулась додому у Київській області. ФОТО
15 - річна Дарина не повернулась додому у Київській області. ФОТО
15 - річна Дарина Токаренко не повернулась додому у Київській області!
Ще 7 липня 2017 року дівчина вийшла з дому у м. Біла Церква та назад так і не повернулась. Де вона зараз - невідомо.
Прикмети дитини:
на зріст близько 165 см., худорлява, русяве волосся, овальне обличчя, карі очі.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ