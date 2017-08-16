На Вінниччині молодик викрав автомобіль та втрапив на ньому у ДТП. ФОТО

На Вінниччині молодик викрав автомобіль та втрапив на ньому у ДТП. ФОТО

09:20 16.08.2017
  • На Вінниччині молодик викрав автомобіль та втрапив на ньому у ДТП. ФОТО
  • На Вінниччині молодик викрав автомобіль та втрапив на ньому у ДТП. ФОТО

Працівники Хмільницького відділення поліції затримали 20-річного хлопця, який викрав автомобіль місцевої жительки.

На викраденому авто зловмисник потрапив в дорожньо-транспортну пригоду та був затриманий групою швидкого реагування патрульної поліції.

До працівників поліції міста Хмільник надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. Водій автомобіля «ВАЗ 21063», знаходячись напідпитку, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом, після чого втік.

Завдяки детальному опису свідків нетверезого чоловіка через кілька годин неподалік вчинення ним дорожньо-транспортної пригоди затримали працівники групи швидкого реагування патрульної поліції

Поліцейські встановили, що «ВАЗ 21063» незадовго до аварії був викрадений у 34-річної жительки села Великий Митник. За словами 20-річного правопорушника, він викрав авто, перебуваючи в нетверезому стані, щоб покататись.

Розшукуваний транспортний засіб вилучено та поставлено на арештмайданчик.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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