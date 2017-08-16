Кривава ДТП у Житомирі: одна загибла, двоє поранених та водій втікач. ФОТО
Кривава ДТП у Житомирі: одна загибла, двоє поранених та водій втікач. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода сталась на одній з вулиць обласного центру.
Внаслідок зіткнення автомобіля «ВАЗ-2101» з вантажівкою «DAF» загинула 28-річна пасажирка легковика. Ще двоє людей отримали травми. Поліцією розпочато досудове розслідування.
На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУНП та Житомирського відділу поліції, патрульні поліцейські, рятувальники та медики.
За попередньою інформацією, водій автомобіля «ВАЗ-2101», рухаючись вулицею Промисловою, не впорався з керуванням, у результаті чого зіткнувся з фурою «DAF», припаркованою на узбіччі дороги.
Унаслідок зіткнення пасажирка легковика, 28-річна житомирянка, загинула на місці події. Ще двох пасажирів цього транспортного засобу, 1984 та 1985 р.н., було госпіталізовано з травмами різного ступеню тяжкості.
Водій ВАЗівки після зіткнення залишив місце події. Патрульні поліцейські упродовж години затримали чоловіка за місцем проживання. Під час медичного освідування було встановлено, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння (1,6 проміле).
За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області