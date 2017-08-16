На Миколаївщині під час ДТП постраждала молода жінка. ФОТО

На Миколаївщині під час ДТП постраждала молода жінка. ФОТО

19:00 16.08.2017
  • На Миколаївщині під час ДТП постраждала молода жінка. ФОТО
  • На Миколаївщині під час ДТП постраждала молода жінка. ФОТО
  • На Миколаївщині під час ДТП постраждала молода жінка. ФОТО
  • На Миколаївщині під час ДТП постраждала молода жінка. ФОТО

Близько 15:10 на автодорозі у с. Полігон сталась аварія за участі автомобілів «Volkswagen» та «ВАЗ-2107».

За кермом мікроавтобусу перебував 69-річний мешканець м. Миколаєва, «ВАЗом» керував 27-річний житель Доманівського району.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримала 28-річна пасажирка «ВАЗ-2107», яка наразі отримує лікування амбулаторно.

Слідчим відділенням Вітовського відділення поліції проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.1 ст.286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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