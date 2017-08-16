На Закарпатті легковий автомобіль збив у селі хлопця на велосипеді. ФОТО

На Закарпатті легковий автомобіль збив у селі хлопця на велосипеді. ФОТО

19:30 16.08.2017
  • На Закарпатті легковий автомобіль збив у селі хлопця на велосипеді. ФОТО
  • На Закарпатті легковий автомобіль збив у селі хлопця на велосипеді. ФОТО

Близько 17:40 год. в поліцію Виноградівського району надійшло повідомлення про те, що в селі Підвиноградів автомобіль скоїв наїзд на дитину, яка рухалася на велосипеді.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що 53-річний житель села Ботар Виноградівського району, керуючи автомобілем «Volkswagen Pаssаt» іноземної реєстрації, збив 14-річного хлопця, жителя Виноградова, який рухався на велосипеді в зустрічному напрямку і здійснив маневр повороту ліворуч.

«Швидка» доправила потерпілого до районної лікарні. Хлопчик перебуває в реанімації, стан його тяжкий.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). За попередньою інформацією, водій був тверезий.

Автомобіль поміщено на штрафмайданчик Виноградівського відділу поліції.

Обставини трагічної автопригоди з’ясовують слідчі.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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