У Чорнобилі пожежні врятували нещасного собаку з каналізаційного колодязю. ФОТО

16 серпня о 08:30 до оперативно-диспетчерської служби міста Чорнобиль надійшло повідомлення про те, що на вулиці Калініна собака впав у старий каналізаційний колодязь.

Заявник повідомив, що тварина перебуває в колодці вже декілька діб.

По прибуттю на місце виклику у каналізаційному колодязі рятувальники побачили собаку, який сидів внизу та жалібно скавулів.

Один з рятувальників спустився у двометровий колодязь, підняв чотирьохлапого «потерпілого», а його колеги обережно витягли собаку на поверхню.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області