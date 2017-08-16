У Чорнобилі пожежні врятували нещасного собаку з каналізаційного колодязю. ФОТО

У Чорнобилі пожежні врятували нещасного собаку з каналізаційного колодязю. ФОТО

14:02 16.08.2017
  • У Чорнобилі пожежні врятували нещасного собаку з каналізаційного колодязю. ФОТО
  • У Чорнобилі пожежні врятували нещасного собаку з каналізаційного колодязю. ФОТО
  • У Чорнобилі пожежні врятували нещасного собаку з каналізаційного колодязю. ФОТО
  • У Чорнобилі пожежні врятували нещасного собаку з каналізаційного колодязю. ФОТО

16 серпня о 08:30 до оперативно-диспетчерської служби міста Чорнобиль надійшло повідомлення про те, що на вулиці Калініна собака впав у старий каналізаційний колодязь.

Заявник повідомив, що тварина перебуває в колодці вже декілька діб.

По прибуттю на місце виклику у каналізаційному колодязі рятувальники побачили собаку, який сидів внизу та жалібно скавулів.

Один з рятувальників спустився у двометровий колодязь, підняв чотирьохлапого «потерпілого», а його колеги обережно витягли собаку на поверхню.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області

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