На Житомирщині під час ДТП постраждали водії двох автомобілів. ФОТО

На Житомирщині під час ДТП постраждали водії двох автомобілів. ФОТО

23:00 16.08.2017
  • На Житомирщині під час ДТП постраждали водії двох автомобілів. ФОТО
  • На Житомирщині під час ДТП постраждали водії двох автомобілів. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась на 143 км. автодороги Київ-Ковель, поблизу с. Грозино. Поліцією розпочато досудове розслідування.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського відділу поліції та медики.

За попередньою інформацією водій автомобіля «Renault Master», 26-річний житель Волинської області, рухаючись у напрямку м. Ковеля, не впорався з керуванням та допустив зіткнення транспортного засобу з відбійником, після цього виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем «Volkswagen Passat» під керуванням 32-річного жителя Коростенського району.

У результаті ДТП обидва водія отримали травми у вигляді ран, саден та забоїв.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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