View the full image На Тернопільщині розшукується зниклий безвісти літній чоловік. ФОТО

Правоохоронці Бучацького відділення поліції в розшукують Винярського Василя Миколайовича 1945 року народження, мешканця села Підзамочок.

Чоловік 2 серпня вийшов з дому і досі його місцезнаходження невідоме.Востаннє чоловіка бачили на дорозі поблизу села Переволока.

Прикмети розшукуваного: зріст 170-175 см., середньої статури, сиве волосся.

Був одягнутий в чорний костюм, синю сорочку, в руці мав дерев’яну палицю.

Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номерами у Бучачі (03544)2-12-45, 097 720 58 27 або по телефону 102 будь-якого відділення поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області