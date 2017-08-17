У Тернополі вуличний крадій-іноземець погрожував людям ножем. ФОТО

До чергової частини Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від 20-річної жительки села Великі Гаї про те, що невідома особа з автомобіля «Тойота Кемрі» викрала її особисті речі та сумочку подруги.

Інцидент стався на вулиці Збаразькій в обласному центрі.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Як розповів слідчий Тернопільського відділу поліції Мирон Шеремета, дівчата, вийшовши з автіки, не замкнули дверцят і в цим скористався зловмисник. Через задню дверку він проник до салону і поцупив дві жіночі сумочки.

Потерпілі помітили крадія та зчинили галас. На крик відреагували перехожі й спробували затримати нападника, однак той став погрожувати їм ножем.

Обеззброїли 30-річного зловмисника поліцейські. Нині громадянин Грузії затриманий в порядку статті 208 КПК та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Зловмисник свою вину заперечує.

Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 187 ККУ , та обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області