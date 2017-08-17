Двоє людей постраждали під час тарану двох Мерседесів на Буковині. ФОТО

Двоє людей постраждали під час тарану двох Мерседесів на Буковині. ФОТО

06:45 17.08.2017
  • Двоє людей постраждали під час тарану двох Мерседесів на Буковині. ФОТО
  • Двоє людей постраждали під час тарану двох Мерседесів на Буковині. ФОТО
  • Двоє людей постраждали під час тарану двох Мерседесів на Буковині. ФОТО

На автошляху неподалік від села Магала «зустрілись» автомобілі марок «Мерседес Віто» та «Мерседес С320».

Житель Новоселицького району, керуючи мікроавтобусом, прямував автодорогою із обласного центру. Недостатньо переконавшись у безпечності запланованого маневру, водій вирішив здійснити розворот та допустив зіткнення з іншим автомобілем.

Таким чином, у зіткненні вимушено взяв участь ще один «Мерседес», який рухався у попутному напрямку, під керуванням жителя села Бояни.

Внаслідок ДТП двоє пасажирів мікроавтобуса отримали численні тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги.

За попередньою інформацією водії автомобілів знаходились у тверезому стані.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

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