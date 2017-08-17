У Запоріжжі п’яні водій із пасажиркою вчинили бійку на місці ДТП. ФОТО

У Запоріжжі п’яні водій із пасажиркою вчинили бійку на місці ДТП. ФОТО

11:00 17.08.2017
  • У Запоріжжі п’яні водій із пасажиркою вчинили бійку на місці ДТП. ФОТО
  • У Запоріжжі п’яні водій із пасажиркою вчинили бійку на місці ДТП. ФОТО
  • У Запоріжжі п’яні водій із пасажиркою вчинили бійку на місці ДТП. ФОТО

О 21:13 годині патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Військбуд між автомобілями ВАЗ 2101, BMW та Renault Kangoo.

На місці ДТП один з водіїв влаштував жорстоку бійку.

Під’їхавши до місця пригоди інспектори з’ясували, що водій ВАЗ разом з дружиною та пасажирами, нанесли тілесні ушкодження водію Renault Kangoo та його пасажирам. Свідки події зазначили, що нападники перебували в стані алкогольного сп'яніння.

На місце події викликали швидку допомогу, водія та пасажирів Renault Kangoo госпіталізували до міської лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

На місце події викликали слідчих, водія та пасажирів ВАЗ 2101 доставили до Шевченківського відділку поліції. Факт наявності алкоголю в крові водія пізніше був підтверджений в лікарні.

На чоловіка склали: постанови за ст.126 КУпАП (керування без документів), протокол за ст.124 КУпАП (вчинення ДТП) та за ст.130 КУпАП (керування в стані сп'яніння).

Автомобіль евакуйували на арештмайданчик.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запоріжжя

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