Під час ДТП на Хмельниччині трагічно загинув водій мотоциклу

Дорожньо-транспортна пригода сталася у Старокостянтинові на т-подібному перехресті вулиць Івана Франка та Чайковського поблизу АЗС «Маркет».

Попередньо встановлено, що 51-річний водій маршрутного автобуса «БАЗ» під час з’їзду з головної дороги на другорядну призупинився, щоб пропустити пішоходів. У цей час по головній дорозі рухався 32-річний місцевий житель на мотоциклі «МТ Дніпро-10» без коляски. Транспортні засоби не розминулися, внаслідок чого відбулось зіткнення.



У результаті ДТП водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

Його 23-річний пасажир із переломом правого плеча та забоєм грудної клітини госпіталізований в травматологічне відділення Старокостянтинівської центральної районної лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

